Če ne prej, bo šlo za policijsko uro takrat, ko nas bo policija na podlagi petega koronapaketa kaznovala. Morda nezakonito in protiustavno. Ima ustavni pravnik Andraž Teršek prav, ko zatrjuje, da so vse te sedanje omejitve in prepovedi gibanja protiustavne, ali se moti? Pravi, da bi vlada morala prej razglasiti izredno stanje (ne kličite ga, prosim), sicer mora poseči po manj restriktivnih, blažjih ukrepih. Upam, da bo o tem čim prej odločilo ustavno sodišče, če ne bo korona do tedaj že minila.

Ljudje ne maramo omejitev in se jim na vso moč upiramo, to je dejstvo. Da jih sprejmemo in upoštevamo, potrebujemo motivacijo, notranjo in zunanjo. Razpeti smo, eni bolj, drugi manj, med skrbjo za zdravje in življenje, strahom pred morebitnim zrušenjem zdravstva na eni strani ter med jezo na vlado, njenim vzvišenim, arogantnim vedenjem in njenimi ukrepi na drugi strani. Število novookuženih pa silovito narašča. Danes, ko pišem, jih je več kot 1600, ljudje umirajo. Zdravniki in drugi zdravstveni delavci nas prosijo za pomoč, skoraj ne zmorejo več. Na intenzivnih oddelkih in tudi drugje. Lahko nas resnično skrbi, da bomo zboleli za covidom-19 ali za drugimi resnimi obolenji in ostali brez potrebne pomoči. Hudo je tudi v domovih. Se tega zavedate in se ravno zato držite preventivnih ukrepov ali zamahnete z roko, češ: »Meni ne bo nič. Pretiravajo itd.«

Za zunanjo motivacijo pa potrebujemo sogovornike, ki znajo razumljivo in dobro utemeljiti ukrepe, ki naj bodo razumni, primerni situaciji, dorečeni, vsebinsko neodvisni od poročevalcev in za vse enaki. Potem se nas bo velika večina vedla odgovorno, odločevalcem bomo zaupali.

Vlada razlaga, da se ravna po drugih evropskih državah, a policijsko uro so (do zdaj) uvedli samo v Franciji, še to le po nekaterih mestih, in v Belgiji od polnoči do petih zjutraj. Na norčevanje nekaterih, ali je virus bolj aktiven ponoči, so oblastniki pojasnili, da so razlog za policijsko uro bolj omejevalno kot drugod zasebne zabave, ki ga širijo. Zaprli so diskoteke, klube, gostinske lokale, razlogov za nočno »življenje« je ostalo bolj malo, s policijsko uro pa so nas po nepotrebnem omejili (skoraj) vse. Tudi na primer tiste, ki živijo v bolj redko naseljenih koncih Slovenije. Ob tem sem prepričana, da bodo »zabave željni« našli druge možnosti do devetih zvečer ali pač vso noč do šestih zjutraj. Ravno zato bi rada slišala še kakšne dodatne razloge za tako prepoved, da me bodo prepričali o njeni nujnosti. Kot recimo tudi razloge za zapoved nošenja mask povsod zunaj, tudi na samotni cesti ali v naravi. Ali pa odgovor na vprašanje, katere študije potrjujejo, da je smiselna stroga zapora prehajanj med statističnimi regijami, kadar ni med njimi razlike v okuženosti prebivalstva, in ne zapora posameznih žarišč okužb.

Odobravam in spoštujem smiselne zdravstvene ukrepe in nasvete stroke, a vanje posega politika. Velikokrat je težko razmejiti med potrebnim reagiranjem zaradi zdravstvene situacije in med Janševimi ukrepi, ki z njo nimajo prav nobene zveze. Ugotavljam, da smo pravzaprav žrtve vseh dosedanjih vlad, ki so pomagale rušiti javno zdravstvo, Janeza Janše, ki še v času epidemije kaže, da mu je v resnici pomembna samo oblast (dokazal pa je tudi nesposobnost vodenja družbe in reševanja problemov), smo žrtve epidemije, ki ne pojenja, a ne smemo pozabiti tudi vseh neodgovornih državljanov.

Pomagajmo vsak po svojih močeh. V našem življenju vedno pridejo tudi težki časi, a verjamem, da jih skupaj lahko premagamo.

Polona Jamnik, Bled