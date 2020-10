V zadnjem času je bilo sicer na testih za novi koronavirus pozitivnih več zunanjih ministrov iz držav članic EU. Da sta okužena, sta tako v soboto sporočila že belgijska zunanja ministrica Sophie Wilmes in vodja avstrijske diplomacije Alexander Schallenberg. Schallenbergova tiskovna predstavnica je izrazila sum, da bi se lahko okužil na zasedanju zunanjih ministrov EU 12. oktobra v Luksemburgu, češ da tveganje predstavlja že samo veliko število ljudi, ki se zbere ob tovrstni priložnosti. Tega zasedanja se je sicer udeležil tudi Logar.

Slovenski zunanji minister je sicer v četrtek v Litvi končal turnejo po baltskih državah, ki jo je v torek začel v Estoniji in nadaljeval v Latviji.

S koronavirusom se je okužila tudi poslanka NSi Tadeja Šuštar. Poslanka je test preventivno opravila samoplačniško in zaradi opozorila mobilne aplikacije, je pojasnila. Pozvala je tudi k spoštovanju ukrepov za zajezitev okužb in namestitvi aplikacije #OstaniZdrav.

V poslanski skupini NSi so pojasnili, da ostali poslanci niso v karanteni. Tudi v času stika s Šuštarjevo so strogo upoštevali predpisane zaščitne ukrepe, med drugim so nosili maske in držali medsebojno razdaljo.

Kljub okužbi v poslanskih vrstah seja DZ tudi danes poteka normalno, za zdaj tudi ni predloga, da bi bilo drugače prihodnji teden, ko se bo med drugim nadaljevalo oktobrsko plenarno zasedanje, so povedali v DZ.

Minister Koritnik namesto v samoizolacijo v kozmetični salon Kot poroča Pop TV odloka, ki jih je ta teden sprejela vlada, včeraj ni upošteval Boštjan Koritnik. Fotografije, ki so jih prejeli v uredništvu 24 ur namreč razkrivajo, da je minister za javno upravo le nekaj ur zatem, ko se je zaradi nedavnega stika z okuženim testiral na novi koronavirus, obiskal kozmetični salon. Za nameček se je v prostoru, ki je meril 60 kvadratnih metrov, namesto dovoljenih treh nahajalo pet oseb. »Samoizolacija mi ni bila svetovana, saj nisem imel nikakršnega tesnega stika. Prav tako je bil prostor velik, v njej sem bil jaz z zunajzakonsko partnerko,« se je branil Koritnik in pristavil, da verjame, da njegov ministrski položaj ni ogrožen.