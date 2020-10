Med kolesarje in pešce gumijaste čepe?

Ljubljanski podžupan Janez Koželj naj bi obljubil več rešitev za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev v mestnem središču in zavrnil možnost prepovedi kolesarjenja po najbolj obljudenih ulicah. Namesto tega naj bi kolesarje preusmerjali na druge ulice in jih v skupnem prometnem prostoru deloma tudi ločili od pešcev.