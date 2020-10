Razstava Henrija Cartier-Bressona: Iz oči v oči

Pablo Ruiz Picasso (1881–1973) velja za enega najbolj ustvarjalnih in popularnih umetnikov 20. stoletja, ki je premikal meje v umetnosti, med drugim je soutemeljil kubizem. Vzroke za to gre iskati (tudi) v njegovi univerzalnosti – bil je slikar, grafik, kipar, keramičar, koreograf, oblikovalec plakatov, ilustrator, fotograf, oblikovalec nakita. V 60 letih je ustvaril 50.000 del: 1885 slik, 7089 risb, 30.000 tiskovin (jedkanice, litografije), 150 skic, 1228 kipov ter 3222 tapiserij in izdelkov iz keramike.