Slovo od besed

Nekatere besede, ki so nam bile še do včeraj domače kot zrak, ki ga dihamo, da se nismo niti spraševali, kaj pomenijo, danes vse bolj izginjajo iz vsakdanje rabe, spet druge pa se vračajo iz podkletitev, v katere smo jih potlačili, iz (zgodovinske) pozabe in (kolektivnega) nezavednega. Med slednje gotovo sodijo izrazi, kot so karantena, izredne razmere (ali izredno stanje) in policijska ura.