#intervju Aleksej Navalni, zastrupljeni voditelj ruske opozicije: V naši državi ne more nihče računati na pravico

Aleksej Navalni je voditelj ruske opozicije in v Moskvi vodi Protikorupcijsko fundacijo. Avgusta so ga prepeljali iz Sibirije v Berlin, kjer so ga zdravili za hudo boleznijo, za katero so zdravniki in Organizacija za prepoved kemičnega orožja pozneje potrdili, da je posledica živčnega strupa novičok. Zdaj Navalni okreva in pred kratkim se je pogovarjal s Tihonom Dzjadkom, glavnim urednikom TV-kanala Dožd (TV Dež), edine ruske televizijske postaje, ki je še vedno neodvisna.