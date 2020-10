Goran Vojnović: Ukrep na dan prežene virus stran

Predlagam, da se gremo eno igrico,« je najbrž rekel predsednik vlade ministrom in ministricam na prvi popočitniški vladni seji in jih pozval, naj se od zdaj naprej vsak dan nekdo spomni novega ukrepa za zajezitev širjenja virusa sars-cov-2. Na njegov predlog so se, predvidevam, v začetku septembra v zrak navdušeno dvignile desne roke prav vseh članov vlade, le notranjemu ministru se ni ljubilo dvigovati roke in je kar zatulil: »Policijska ura!« Ministri in ministrice iz dveh levo-desno-sredinskih strank so se, misleč, da gre za šalo, zasmejali, predsednik vlade pa je spravljivo predlagal, da bi začeli s čim milejšim.