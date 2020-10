Sprehajanje kot prekršek

Pred dnevi je na spletu in v telefonskih sporočilih zakrožil izsek iz črno-belega jugoslovanskega filma. Duhovit, a niti ne tako zelo zabaven, če o njem razmisliš malo bolj. Mimo dveh vojakov, ki nadzorujeta upoštevanje policijske ure, se sprehodi moški. Prvi vojak vpraša drugega, koliko je ura, ko ta odgovori, da je pet do desetih, pa sprehajalca ustreli. »Zakaj si ga ustrelil, saj je šele pet do desetih?« drugi vojak vpraša kolega, on pa mu odgovori: »Vem, kje živi, ne bi prišel domov do desetih.«