Konec septembra je praznoval 61. rojstni dan. Ponosen je na marsikaj, kar je v življenju dosegel sam kot športnik in pozneje skupaj z ženo Valerijo. A največ jima pomeni, ko lahko nekomu narišeta nasmeh na obraz. Več kot dve desetletji tako Ivo Čarman kot Miklavž skupaj z ženo obiskuje otroke in mladostnike, ki se zaradi krvnih bolezni zdravijo v tretjem nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani. To so junaki tretjega nadstropja. A to ni samo miklavževanje 5. decembra, pravi Čarman. »Sklenila so se prijateljstva. Ne mine 14 dni in že greva z ženo otroke obiskat ali kaj podebatirat z njihovimi starši. Ti otroci so zelo skromni. Nekdo je v pismu Miklavžu napisal, da je bil celo leto priden in če mu lahko prinese čokolado in pomaranče. Vse to se te seveda dotakne.« Ivo in Valerija sta veliko razmišljala tudi o tem, kaj narediti, da se s temi otroki ne bi srečevali samo na bolnišničnih hodnikih. Zanimiv se jima je zdel projekt v Škofji Loki, imenovan Tek štirih mostov. Povezala sta se z mamico deklice, ki boja ni zmogla, Urško Kolenc, ki je povezala vse druge starše in skupaj so organizirali Tek junakov 3. nadstropja – vrstniškim otrokom na Teku štirih mostov so tako pridružili junake tretjega nadstropja. »Pretekli so 150 metrov…« Še dober mesec je do miklavževanja. Upamo, da epidemija ne bo vzela malim junakom še enega lepega doživetja in bo dobri stric Ivo v tretje nadstropje pediatrične klinike spet prinesel veselje ter smeh.