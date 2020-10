»Medtem ko se svet spopada s pandemijo covida-19, je Huaweijeva globalna dobavna veriga pod močnim pritiskom, proizvodnja in poslovanje pa se soočata z velikimi izzivi. Družba se še naprej trudi najti rešitve, preživeti in napredovati ter izpolnjevati svoje obveznosti do kupcev in dobaviteljev,« so navedli.

Dodali so, da bodo tudi v bodoče razvijali tehnologije, kot so umetna inteligenca, storitve v oblaku, 5G in računalništvo, da bi skupaj s svojimi partnerji ponudil usmerjene rešitve, razvoj industrijskih aplikacij in krepitev vrednosti 5G omrežij.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so ZDA postopoma zaostrile sankcije proti kitajskemu tehnološkemu velikanu, ki ga obtožujejo, da s svojimi tehnologijami Pekingu omogoča vohunjenje v ZDA, zaradi česar se podjetje tam sooča s težavami. Huawei takšne očitke zanika.