Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je 72-letnik s kombajnom zapeljal vzvratno proti vozišču lokalne ceste, da bi začel z žetvijo nove vrste. Med vzvratno vožnjo je z zadnjim delom kombajna trčil v 66-letnega pešca, ki je stal ob desnem robu vozišča in se pogovarjal z 72-letno voznico osebnega avtomobila, ki je sedela v vozilu in se je ustavila zgolj zato, da je pozdravila pešca.

Voznik kombajna ga je po trčenju z zadnjim delom kombajna stisnil ob desni bok avtomobila in ga z avtomobilom vred potisnil proti sredini vozišča. Pešec se je ob tem hudo poškodoval in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v ptujsko bolnišnico, kjer pa je tri ure pozneje zaradi hudih poškodb umrl.

Pri vozniku kombajna so policisti opravili preskus alkoholiziranosti, ki je pokazal še dovoljenih 0,19 miligrama na liter. Policisti so nato zanj odredili strokovni pregled, s katerim bodo ugotovili natančno stopnjo alkohola v njegovem organizmu.

Kraj prometne nesreče si je ogledala tudi dežurna preiskovalna sodnica ptujskega sodišča, ki je odredila nekatera nujna preiskovalna dejanja, prisotna je bila tudi dežurna državna tožilka.

Na podravskih cestah je letos v 13 prometnih nesrečah umrlo že 14 ljudi, medtem ko je v primerljivem obdobju lani v devetih prometnih nesrečah umrlo devet ljudi.