V četrtek je bilo opravljenih 6745 testiranj na novi koronavirus, potrjenih je bilo 1656 okužb, delež pozitivnih je torej 24,55-odstoten. Zaradi covida-19 je bolnišnično oskrbo potrebovalo 327 oseb, 67 pa intenzivno nego, skupno se tako v bolnišnicah zdravi 394 bolnikov s covidom-19. Umrli sta dve osebi, je na današnji tiskovni konferenci potrdil vladni govorec Jelko Kacin.

Razmere v domovih za starejše so resne, so pa po zagotovilih ministra za delo Janeza Cigler Kralja zaenkrat pod nadzorom. Minister je včeraj obiskal Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, kjer je bil seznanjen s potekom vzpostavitve zunanje rdeče cone, pri katerem so sodelovali različni lokalni akterji. Označil ga je za primer dobre prakse. Domovi delujejo pod navodili ministrstva za zdravje in ministrstva za delo. Ustreznost zunanjih prostorov za vzpostavitev rdeče cone ni prepuščena subjektivnim mnenjem, ampak to vselej pregleda in odobri strokovna skupina koordinatorjev za obvladovanje covida-19. Za Gorenjsko to skupino vodi doc. dr. Aleš Rozman. Minister je dodal, da je epidemija razgalila dolgoletne kadrovske primanjkljaje in prostorske omejitve.

»V PKP4 smo samo za domove za starejše za dodatne kadre zagotovili 26 milijonov evrov, poleg tega pa smo v petem protikoronskem paketu, ki začne veljati jutri, pa smo z možnostjo dodatne razporeditve zaposlenih od tam, kjer nimajo virusa oziroma posebnih razmer, v domov, kjer imajo zaradi covida-19 pomanjkanje kadra. Vsi začasno razporejeni bodo upravičeni do 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega,« je ključno težavo pomanjkanja kadrov v domovih komentiral Cigler Kralj. Peti protikoronski paket bo danes objavljen v Uradnem listu RS, začel pa bo veljati jutri. Minister je pri tem izpostavil možnost univerzalnega temeljnega dohodka za samozaposlene, ki bo pokril tudi prispevke. Podaljšuje tudi subvencioniranje čakanja na delo doma, za oba ukrepa pa je pogoj izkazan vsaj 20-odstotni upad prihodkov glede na prejšnje leto.

Zapiranje dela gospodarskih dejavnosti Podpredsednik vlade, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v nadaljevanju spregovoril o napovedanem zapiranju gospodarskih dejavnosti. Dejal je, da so bili ukrepi zaostreni postopoma, in sicer ob upoštevanju tako zdravstva kot gospodarstva na drugi strani. Poslabšanje razmer je vodilo do izredne situacije. Odlok, ki začne veljati jutri, začasno prepoveduje ponudbo in prodajo blaga in storitev v nastanitvenih obratih, igralnicah, gostinskih, frizerskih in kozmetičnih dejavnostih, wellnessih, bazenih, kinematografih, kulturnih ustanovah, fitnesih, avtopralnicah in podobno. Izjema so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne ter prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, drogerije, tržnice, prodajalne s hrano za živali, prodajalne s programom za vrt in kmetijstvo, drevesnice, vrtnarije, cvetličarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, banke, zavarovalnice, pošte, dostavne službe, kioski. Dovoljen je tudi osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalen stik s potrošniki. Prav tako je dovoljena prodaja na daljavo. Za vse v skladu s policijsko uro velja delovni čas med 6. in 21. uro. Upoštevana morajo biti vsa navodila ministrstva za zdravje in NIJZ.

Starši, ki varstva za otroke ne bodo potrebovali, oproščeni plačila vrtca Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je spregovorila predvsem o vrtcih, ki se bodo z naslednjim tednom (vsaj) za en teden zaprli oziroma bodo delovali v zmanjšanem obsegu. Navedla je, da bo zagotovljeno nujno varstvo otrok za tiste, ki bodo to nujno potrebovali. O odprtih ali zaprtih vrtcih bodo odločali župani na območju, kjer se določen vrtec nahaja. »Župani in županje so tisti, ki najbolje poznajo potrebe lokalnega okolja, na podlagi česar bodo lahko odločali, kateri vrtci in v kateri obliki bodo glede na ta odlok odprti,« je navedla. Starši, ki varstva za svoje otroke ne bodo potrebovali, bodo plačila za vrtec v tem obdobju oproščeni. Nujno potrebo za varstvo v tem tednu bodo na občinski ravni preverjali, »to bo v rokah županov,« je dejala. »V enem tednu smo zabeležili kar 100-odstoten porast okužb med zaposlenimi v vrtcih.« Zato prosi vzgojitelje, naj tudi v skupinah med delom nosijo zaščitne maske. »To, da imamo naslednji teden jesenske počitnice, je sama sreča,« je dejala, saj bo ostajanje doma tako za vse lažje. »Kako bo izgledal teden po počitnicah pa je predvsem odvisno od epidemiološke slike, ki se bo kazala proti koncu naslednjega tedna,« je navedla. Problematiko toplega obroka, ki ga nekateri učenci prejemajo le v šolah, je komentirala: »Že v tem tednu so otroci, ki so potrebovali prehrano, to prehrano dobili zagotovljeno. Če bo izobraževanje na daljavo potekalo dalj časa, bomo poiskali sistemsko odločitev, da bomo tudi ta velik problem oziroma stisko uspešno naslovili.« Ministrica je navedla tudi, da je vlada včeraj določila besedilo novele zakona o vrtcih, ki prinaša novost, da bo s prvim septembrom 2021 vrtec brezplačen tudi za drugega otroka.