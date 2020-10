V četrtek je bilo opravljenih 6745 testiranj na novi koronavirus, potrjenih je bilo 1656 okužb, delež pozitivnih je torej 24,55-odstoten. Zaradi covida-19 je bolnišnično oskrbo potrebovalo 327 oseb, 67 intenzivno nego. Umrli sta dve osebi.

Razmere v domovih za starejše so resne, so pa po zagotovilih ministra za delo Cigler Kralja zaenkrat pod nadzorom. Minister je včeraj obiskal Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, kjer je bil seznanjen s potekom vzpostavitve zunanje rdeče cone, pri katerem so sodelovali različni lokalni akterji. Označil ga je za primer dobre prakse. Domovi delujejo pod navodili ministrstva za zdravje in ministrstva za delo. Ustreznost zunanjih prostorov za vzpostavitev rdeče cone ni prepuščena subjektivnim mnenjem, ampak to vselej pregleda in odobri strokovna skupina koordinatorjev za obvladovanje covida-19. Za Gorenjsko to skupino vodi doc. dr. Aleš Rozman. Minister je dodal, da je epidemija razgalila dolgoletne kadrovske primanjkljaje in prostorske omejitve.

»V PKP4 smo samo za domove za starejše za dodatne kadre zagotovili 26 milijonov evrov, poleg tega pa smo v petem protikoronskem paketu, ki začne veljati jutri, pa smo z možnostjo dodatne razporeditve zaposlenih od tam, kjer nimajo virusa oziroma posebnih razmer, v domov, kjer imajo zaradi covida-19 pomanjkanje kadra. Vsi začasno razporejeni bodo upravičeni do 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega,« je ključno težavo pomanjkanja kadrov v domovih komentiral Cigler Kralj. Peti protikoronski paket bo danes objavljen v Uradnem listu RS, začel pa bo veljati jutri. Minister je pri tem izpostavil možnost univerzalnega temeljnega dohodka za samozaposlene, ki bo pokril tudi prispevke. Podaljšuje tudi subvencioniranje čakanja na delo doma, za oba ukrepa pa je pogoj izkazan vsaj 20-odstotni upad prihodkov glede na prejšnje leto.