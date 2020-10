Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in se do jutra razširil tudi nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bodo možne nevihte, zapihal bo jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki jih bo več v zahodni in južni Sloveniji. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: Do nedelje zjutraj bo dež ponehal, čez dan se bo delno zjasnilo. V ponedeljek bo na vzhodu povečini sončno, drugod pretežno oblačno. Ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad jugovzhodno Evropo slabi. Vremenska fronta je dosegla Alpe. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva še suho, popoldne bodo v krajih zahodno od nas padavine, deloma nevihte. V soboto bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v krajih južno od nas. Ob morju bodo tudi nevihte.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev krepila, jutri bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave. Moteno bo spanje v noči na soboto.