Na 44. izredni seji državnega zbora, na kateri so poslanci razpravljali o interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa, je ministru v bran stopil predsednik SNS. Zmago Jelinčič Plemeniti je glasoval proti interpelaciji, v svojem nastopu pa je podprl ministra in se priključil napadu na nacionalni preiskovalni urad (NPU): »En zanimiv primer, ki je bil zadnjič tudi, ... o tem je bilo govora tudi na sodišču, kako je en uslužbenec NPU-ja si sposodil od določenega človeka 6 tisoč evrov, da bo naredil navidezni odkup mamil. Ta odkup je bil narejen, vendar ta človek iz NPU-ja tistemu, ki mu je denar posodil, denarja noče vrnit. Pa lepo vas prosim, lepo vas prosim,« je med drugim dejal Jelinčič, ki ga NPU sicer preiskuje zaradi prejetega denarja iz azerbajdžanskega črnega fonda, ki je tamkajšnjim oblastem služil za podkupovanje in lobiranje. Jelinčič je zato tudi sam velik nasprotnik nacionalnega preiskovalnega urada. Spomladi je celo podal pobudo, da naj policija razpusti NPU.

Ni razlogov za sum Nastop Jelinčiča, s katerim je stopil v bran Hojsu, že zaradi njegovega ne najbolj verodostojnega slovesa ni pritegnil veliko pozornosti, je pa zmotil poslanca SD Predraga Bakovića. Poslanec je na notranjega ministra Hojsa naslovil poslansko vprašanje, ali gre za resničen primer in kako se bo minister odzval, če je šlo za lažno obtožbo. Sledil je presenetljiv Hojsov odgovor: »Policija v notranjevarnostnem postopku preverja navedbe poslanca. Vendar pa izpovedba neposredno oškodovanega v konkretni zadevi potrjuje resničnost dogodka, da si je torej uslužbenec Nacionalnega preiskovalnega urada od njega sposodil denar v višini šest tisoč evrov, ki naj bi bil namenjen navideznemu odkupu prepovedane droge. Tega denarja pa mu uslužbenec Nacionalnega preiskovalnega urada nikoli ni vrnil,« je notranji minister potrdil Jelinčičevo navedbo. Toda kot kaže, niti Jelinčičeve niti Hojsove besede nimajo nobene teže. Nasprotno: »V policiji na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih podatkov nismo pridobili dokazov ali indicev, ki bi predstavljali razlog za sum, da je kdo izmed uslužbencev policije storil odklonsko ravnanje,« so nam pojasnili na generalni policijski upravi. Razlog za sum je sicer najmanjši možni sum, na podlagi katerega se lahko začne preiskava, vendar ga v konkretnem primeru na policiji niso našli.

Hojsovo sprenevedanje na račun NPU Policija zato niti ni obvestila posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva, ki v primeru sumov kaznivih dejanj, v katere so vpleteni policisti, prevzame vodenje predkazenskega postopka. Na tožilstvu so nam potrdili, da s primerom niso seznanjeni. Ker smo jim v našem vprašanju posredovali tudi Hojsovo pojasnilo na Bakovićevo poslansko vprašanje, v katerem Hojs odgovarja, kot da gre dejansko za sum kaznivega dejanja, pa so nam tožilci sporočili, da bodo preverili Hojsove navedbe. Obrnili smo se tudi na Jelinčiča, ki pa se je zdaj zavil v molk in nam drugih podrobnosti domnevne goljufije preiskovalca NPU, o kateri je vehementno razlagal v parlamentu, ni želel izdati. V celotni zgodbi še bolj od Jelinčičevih očitkov, ki se zaenkrat niso potrdili, v oči bode Hojsov odgovor, s katerim se je, kot se je izkazalo, povsem brez podlage ponovno obrnil proti NPU. »V zvezi s policijo pa sem že večkrat opozoril, da bo v njenem delovanju potrebno postoriti še marsikaj. Predvsem je potrebno zagotoviti, da bo policija v celoti delovala tako, da bodo lahko vsi državljani čutili, da deluje v njihovi službi, nepristransko, predvsem pa nepolitično. Kar se tiče delovanja samega Nacionalnega preiskovalnega urada, pa rezultati dela že dlje časa kažejo na to, da urad pričakovanj vse od njegove ustanovitve do danes ni izpolnil,« je Hojs ob tem še prilil olje na ogenj.