S to serijo iskalnikov v modri barvi želi Chipolo, prejemnik konvertibilnega posojila SK Slovenskega podjetniškega sklada, opozoriti na naraščajoč problem odpadne plastike v oceanih ter neposredno pomagati pri čiščenju morja. Plastično ogrodje chipola ocean edition je zato narejeno iz zavrženih ribiških mrež, ki zaradi svoje sestave in oblike predstavljajo večji del problema s plastiko v oceanih.

Ribiške mreže ogrožajo morsko življenje

Prosto plavajoče ribiške mreže ogrožajo morsko življenje, hkrati pa se z razgradnjo spreminjajo v mikroplastiko, ki postane hrana morskih živali. Problem plastike v oceanih je vse bolj pereč, saj naj bi bilo s takšnim tempom odlaganja plastike v oceane čez tri desetletja v morju več plastike kot rib. Chipolo je združil moči s priznanim dobaviteljem reciklirane plastike iz oceanov, s podjetjem Oceanworks. Ribiške mreže in vrvi, iz plastike katerih je izdelano ohišje Chipola, so bile prestrežene v priobalnih območjih in predelane v plastična zrnca.

»Biti prijazen do okolja je ena izmed vrednot, ki je v našem podjetju bila vedno zelo pomembna. Vedno smo iskali rešitve, ki bi bile najbolj optimalne tudi kar se tiče skrbi za okolje, seveda pa smo pri tem morali zadovoljiti tudi potrebe naših uporabnikov,« pravi Primož Zelenšek, soustanovitelj in direktor Chipola. »Ponosni smo, da smo kljub številnim izzivom pri prehodu iz 'navadne' plastike v reciklirano uspeli lansirati produkt, ki po kakovosti ni prav nič slabši od originala. Zagotovo bo v prihodnje trajnost eden izmed pomembnih dejavnikov, za katerega se bomo prizadevali pri snovanju prihajajočih produktov.«