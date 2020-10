Tri dni pred pretekom ultimata voditeljice beloruske opozicije Svetlane Tinahovske predsedniku Aleksandru Lukašenku, naj odstopi ali pa se sooči s splošno stavko v državi, je opozicija dobila močno mednarodno podporo. Evropski parlament ji je podelil letošnjo nagrado za svobodo misli saharov in tako še na simbolni ravni dopolnil svoje resolucije v podporo dva meseca in pol protestirajočim Belorusom in opozicijskemu koordinacijskemu svetu, ki se zavzema za razveljavitev avgustovskih predsedniških volitev. Evropska unija je pred tem uvedla sankcije proti beloruskim uradnikom, ki so odgovorni za nasilno zatiranje demonstracij in mučenje aretiranih protestnikov.

Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli je desetim lavreatom, članom koordinacijskega sveta in civilne družbe, čestital za njihovo vztrajnost, odločnost in hrabrost, da so se postavili po robu mnogo močnejšemu nasprotniku. Ker imajo na svoji strani tudi resnico, jih brutalna sila ne bo nikoli porazila, je menil Sassoli.

Med dobitnicami nagrade je 38-letna predsedniška kandidatka Svetlana Tihanovska, ki se zdaj – podobno kot večina koordinacijskega sveta – iz izgnanstva bori proti 66-letnemu Lukašenku in opozarja, da je njegov šesti zaporedni predsedniški mandat nelegitimen.

Podpora vseh največjih skupin

Od začetka avgusta je bilo v Belorusiji aretiranih vsaj 12.000 protestnikov. Za zapahi so tudi vidni člani opozicije. Med njimi sta predsedniški kandidat iz leta 2010 Mikola Statkevič in Marija Kolesnikova, organizatorica tokratnih protestov, ki ji oblasti očitajo ogrožanje nacionalne varnosti. Kolesnikovo so sicer hoteli izgnati iz države, a je deportacijo preprečila z raztrganjem potnega lista.

V Evropski uniji pritisk na režim ne pojenja. Čeprav se Unija za zdaj ni odločila, da bi sankcije uvedla tudi proti samemu Lukašenku, ki ga sicer ne priznava več kot legitimnega predsednika, takšne korake od članic terja evropski parlament. Jasno sporočilo Minsku je tudi to, da so vse tri največje politične skupine v parlamentu (Evropska ljudska stranka, Socialisti in demokrati ter Prenovimo Evropo) glasovale za podelitev nagrade beloruski opoziciji, ki je bila ena od treh finalistov. Drugi finalist so bili okoljski aktivisti iz Guapinola v Hondurasu in leta 2016 ubita okoljska aktivistka iz te države Berta Ceceres. Tretji je bil katoliški nadškof iz iraškega Mosula Najeeb Michaeel, ki je pred Islamsko državo rešil mnoge ljudi in zgodovinske dokumente.

Beloruske oblasti pa še naprej zatirajo demonstracije in izvajajo množične aretacije, nazadnje so zagrozile tudi z uporabo strelnega orožja. A več deset tisoč Belorusov vztraja. Prav njim se je včeraj poklonila Tihanovska, ki je najbolj znan obraz opozicije od zgodnjega poletja, ko je Lukašenkov režim aretiral svojega najresnejšega političnega nasprotnika Viktorja Babariko. »To ni zgolj nagrada zame, to je nagrada ta ves beloruski narod,« je dejala Tihanovska. Nekdanja učiteljica angleščine je pojasnila, da je lahko na volitvah kandidirala zgolj zato, ker je režim menil, da mu njena kandidatura ne bo predstavljala grožnje. Prej številnim drugim niso dovolili registracije predsedniških kandidatur. Med njimi so bili Kolesnikova, Veronika Cepkalo (še ena lavreatka tokratnih nagrajencev s saharovom) in njen mož Sergej Tihanovski, ki je prav tako za zapahi.