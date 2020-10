Konec lanskega leta smo v Dnevniku pisali o prikupnem dekliču iz okolice Šentjanža, mali Lini Šukelj, ki zaradi prezgodnjega rojstva (v 24. tednu nosečnosti) trpi zaradi mnogih zdravstvenih težav. V primerjavi z vrstniki je kognitivno, govorno, razvojno in duševno v ogromnem zaostanku. Potrebuje 24-urno nego in pomoč, zato je pri Šukljevih zaposlen le oče Blaž, mama Mirjana pa skrbi za Lino, ki bo ob letošnjem božiču upihnila šesto svečko na torti.

Po dveh terapijah že velik napredek

Situacija je za starša toliko bolj boleča, ker sta kmalu po porodu izgubila Linino sestro dvojčico Lijo. Zaradi hudih težav s črevesjem in po težki operaciji je malčica trinajsti dan po porodu umrla. Toda nista se vdala obupu, svoje življenje sta v celoti posvetila Lini. Rešitev zanjo sta našla v terapiji z donatorskimi matičnimi celicami. Ker pa so tovrstne terapije zelo drage, ena stane okoli 10.000 evrov, poleg tega jih izvajajo le v tujini, sta napela vse sile, da bi Lini omogočila to vrsto zdravljenja. Za prvo terapijo v Kijevu septembra lani so denar zbrali Blaževi sodelavci v Slovenski vojski in njuni prijatelji. Po vsaki terapiji z matičnimi celicami je zaželenih še vsaj 40 terapij v kisikovi hiperbarični komori, cena desetih je od 450 do 600 evrov, ter terapije za spodbujanje in razvoj refleksov.

Lina je bila julija letos že drugič v Kijevu. Po drugi terapiji z matičnimi celicami in obiski hiperbarične komore se počuti vse bolje. »Končno je začela napredovati na vseh razvojnih področjih, od govora, prehranjevanja, motorike do gibanja, sodelovanja s terapevti in okolico. Postaja vse bolj vesela, navihana in razigrana deklica. Izgovarja vedno več črk in besed, pri teh je še nekoliko nerodna, a jo domači povsem razumemo,« pripovedujeta starša. »Pri pripravi hrane mešalnik ni več potreben, tudi hrani se sama, sicer ob mojem spodbujanju, pa vendar. Poleg tega je nekoliko zrasla in se poredila, kar je za nas čista zmaga. Želimo povedati le, kako zelo ji te terapije koristijo,« pravi mama Mirjana.