Skoraj štiri leta že bivši ameriški predsednik Barack Obama posluša praktično vsakodnevne napade svojega naslednika, pa se je v kampanji in tudi sicer držal v ozadju, dva tedna pred volitvami pa le stopil za govorniški oder. V predvolilnem govoru v Pensilvaniji, ki ji v obeh taborih posvečajo največ pozornosti od vseh zveznih držav, je v nastopu v podporo svojemu podpredsedniku Joeju Bidnu uprizoril ostro kritiko Trumpovega ravnanja, politik in osebnosti – in videti je bilo, kot da na odru uživa. »To ni normalno predsedniško obnašanje. Ne bi ga trpeli pri ravnatelju, ne bi ga trpeli pri trenerju, ne bi ga trpeli pri sodelavcu. Ne bi ga trpeli v družini, razen morda pri kakšnem usekanem stricu. Zakaj bi ga sprejeli pri ameriškem predsedniku?« je Obama dejal o Trumpu, njegovem ravnanju in prepošiljanju tvitov o teorijah zarote. Bivši predsednik je dejal, da ima Trumpovo ravnanje posledice in da ne bi smeli le odmahniti z roko, češ da tak pač je. »To spodbuja ljudi, da so kruti, razdiralni in rasistični, trga tkivo naše družbe, vpliva na to, kako naši otroci vidijo družbo. Vpliva na naše družine, na pogled sveta na Ameriko,« je Obama nagovarjal še neodločene volilce in tiste, ki se še niso odločili, da gredo na volitve, k podpori Bidna.

Obama je precej očitno prevzel vlogo »napadalnega psa«, kot v dobesednem prevodu v ZDA rečejo podpredsedniškim kandidatom, ker naj bi bili ti v kampanji bolj agresivni in si lažje umažejo roke, zato da je predsedniški kandidat bolj umirjen in sprejemljiv za volilce. Pri republikancih je Donald Trump to sicer postavil na glavo, pri demokratih pa je Kamala Harris letos bolj v ozadju.