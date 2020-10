Pivovarji so tudi minulo sezono med evropsko elito začeli s štirimi zaporednimi porazi (Flensburg, Barcelona, Aalborg, Paris Saint-Germain), nato pa v petem krogu v domačem Zlatorogu poskrbeli za premierno zmago proti Elverumu. V letošnji sezoni so po štirih neuspehih (Aalborg, Barcelona, Kiel, Veszprem) »ponovili vajo« z veličastnim skalpom Zagreba in na 23. balkanskem derbiju izenačili medsebojni izkupiček – oba kluba imata zdaj po enajst zmag, ena tekma pa se je končala z remijem.

Črna celjska serija je bila pred gostovanjem na Hrvaškem velik pritisk in breme tako za igralce kot trenerja Ocvirka, vendar se je razpletlo sanjsko. Da je tudi Tomažu Ocvirku po zmagi v Areni Zagreb (v dvorani z zmogljivostjo 15.200 gledalcev je bilo zaradi zdravstvenih ukrepov po uradnih podatkih evropske zveze samo 122 gledalcev) padel velik kamen z ramen, potrjujejo tudi besede sicer vedno zgovornega »coacha«, ki pa je bil tokrat precej bolj redkobeseden: »Hvala in poklon igralcem. Takšen boj, želja, angažiranost in zbranost skozi celotno tekmo na obeh straneh igrišča – ponosen sem, da so storili vse to in da sem njihov trener. Toda naj bo dovolj besed, tokrat smo govorili in vse povedali na igrišču.«

A začetek sosedskega obračuna je pomenil zelo hladen tuš za goste in morebitno tresenje Ocvirkovega trenerskega stolčka, kajti Zagreb je v deveti minuti povedel s kar 5:1. Vse je kazalo, da je psihološka poteza domačega klubskega vodstva obrodila sadove, kajti novopečenemu trenerju Vladu Šoli (nedavno je na tem položaju zamenjal svojega nekdanjega klubskega in reprezentančnega soigralca Igorja Vorija) je zgolj dan pred tekmo v vlogo strokovnega svetovalca postavila legendarnega hrvaškega selektorja Lina Červarja. Toda po Ocvirkovi minuti odmora so se slovenski prvaki končno le prebudili in v desetih minutah naredili delni izid kar 10:2 za vodstvo z 11:7.

V zadnjem delu prvega polčasa so 24-kratni slovenski prvaki, pri katerih se je po poškodbi vrnil kapetan David Razgor, malce popustili in Hrvati so se tik pred odmorom približali le na minus dva (14:16). A na začetku drugega polčasa so sledile še nove slovenske ofenzive: najprej s 4:0 v slabih sedmih minutah za 20:14, sredi drugega polčasa pa je bilo po delnem izidu 9:2 v drugem polčasu prvič rekordnih plus devet (25:16). Na krilih nekdanjega Zagrebovega vratarja Filipa Ivića (14 obramb) ter strelsko razpoloženih Tilena Kodrina (strel 7-7), Gala Marguča (10-7) in Patrika Lebana (7-6), ki so skupaj dosegli kar dve tretjini od celjskih 30 golov, je bilo že takrat jasno, da bodo Celjani pod Ocvirkovim vodstvom četrtič zapored premagali Zagrebčane, od tega drugič na Hrvaškem.

Po visoki zmagi v Zagrebu bodo Celjani v naslednjem krogu v sredo, 28. oktobra, ob 18.45 gostili še enega neposrednega tekmeca v boju za vsaj šesto mesto, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v drugi del tekmovanja. V Zlatorog prihaja Motor iz Zaporožja, ki je zaradi pandemije koronavirusa (pri ukrajinskem prvaku je bilo okuženih kar 14 ljudi) odigral samo tri od skupno petih tekem in vse izgubil. S še eno visoko zmago bi si pivovarji že na stežaj odprli vrata za nadaljevanje evropske sezone po skupinskem delu.

Skupina B, 5. krog: Zagreb – Celje Pivovarna Laško 22:30 (14:16), Aalborg – Kiel 23:31 (9:17, Zarabec 2 za Kiel), preloženo: Motor Zaporožje – Nantes, Veszprem – Barcelona.