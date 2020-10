Vlada je to dognala na podlagi pregleda okužb med srnami, zajci, sovami, gobami, kostanjem in borovnicami. Če želimo zaščititi naše gozdove, se moramo obnašati odgovorno! Zato naj vas ne presenetijo zamaskiranci, ki bodo te dni hodili iz gorenjskih gozdov. Niso Šiškovi fantje. So zgolj odgovorni gobarji.

N.N.