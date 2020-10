Sedem nasvetov za uspešen spletni razgovor za službo

1. Testirajte povezavo in namestite aplikacijo

Namestite aplikacijo, prek katere bo potekal razgovor, in opravite testni klic s prijateljem. Tako boste preverili tudi, ali je vaša spletna povezava dovolj dobra, da ne prekinja. Med razgovorom imejte zaprte vse druge programe na računalniku.

2. Namestite kamero

Ko boste testirali delovanje internetne povezave in programa za povezovanje, preverite tudi, kakšna je optimalna namestitev kamere in kaj se vidi v ozadju. Verjetno ne želite, da vas kamera snema od spodaj navzgor ali da je v ozadju posušena lončnica ali ne preveč pospravljena omara ipd. V ozadju naj bo nekaj nevtralnega, da bo lahko sogovornik pozornost usmeril na vas in ne na vaše okolje. Poskrbite tudi za primerno svetlobo.

3. Primerna oblačila

Kljub temu da poteka razgovor v virtualnem okolju, poskrbite za urejen videz. Oblecite se za eno stopnjo nad običajnim oblačilom podjetja. Torej če je pisarniška kultura naklonjena srajcam z ovratnikom, dodajte še suknjič. Res je, na kameri boste vidni le od pasu navzgor, ampak poskrbite tudi za hlače in krilo, lahko celo za čevlje. Zakaj? Ker ima celovita oprava pomemben psihološki učinek in se tudi sami lažje postavite v situacijo formalnega razgovora.

4. Poskrbite za miren prostor

Če med razgovorom ne boste sami doma, povejte prisotnim, kdaj bo potekal intervju. Hišne ljubljenčke namestite v drugo sobo, utišajte telefon, radio, televizijo.

5. Govorica telesa

Sedite pokončno in poskrbite za to, da bo vaš obraz na sredini zaslona. Večina razgovorov se prične in konča z rokovanjem, ki je pomemben znak telesne govorice in vam tudi pomaga vzpostaviti odnos. Namesto tega pred spletnim razgovorom razmislite in poiščite druge načine, kako pozdraviti in izžarevati navdušenje. Primerna sta recimo odkrit nasmeh in samozavestni očesni stik.

6. Priprava na razgovor

Nikar se ne zanašajte na sposobnost hitrega iskanja odgovorov ali na vnaprej napisane odgovore. Pripravite si seznam možnih vprašanj in vadite odgovore. Povprašajte prijatelje, ki so imeli razgovore nedavno, kaj so jih spraševali. Preverite vse dostopne informacije o podjetju, ponovno preberite opis delovnega mesta, za katero se potegujete, in razmislite, kaj bi vi naredili, če bi ga osvojili. Pripravite življenjepis in zapišite razpisanemu delovnemu mestu primerne dosežke in izkušnje. Tudi sami si zamislite nabor vprašanj, ki bi jih želeli zastaviti sogovorniku.

7. Bodite VI!

Pri virtualnem razgovoru imate redko priložnost, da spregovorite v sproščujočem, znanem okolju. Uporabite orodja, kot so vaša govorica telesa, mimika in dobra predpriprava.