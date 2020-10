Zakaj ne izredne razmere?

Precej tragično za državo in državljane je, da ga (po vsem sodeč) ni, ki bi opazil, da nihče v tej državi ni proti ukrepom zoper covid-19. Nasprotno. In če bi premier in predsednik države ravnala v skladu z ustavo (členi, ki se tičejo izrednih razmer), bi lahko bili uveljavljeni še strožji ukrepi, in to še hitreje oziroma takoj, z dekreti. Ampak očitno nekdo tega noče. Po eni strani lahko na tak način napenja lok in zaostruje krizo, po drugi strani pa se hkrati skrije za »kolektivne odločevalce« (parlament, vlada!) in nekaznovano šari po svoje, ker ne prevzame osebne odgovornosti, kakor določata ustava in zakon.