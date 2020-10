Marko Bandelli iz stranke SAB, kjer so pripravili zahtevo za sejo o razmerah na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in o dogajanju na Metelkovi 6, meni, da vlada izkorišča epidemijo covida-19 za prekrito rušenje osnovnih temeljev demokracije, med katerimi so tudi svobodni mediji. Spomnil je tudi na dogajanja v drugih medijskih hišah.

"Z zamenjavo urednikov, ki naj bi bili naklonjeni kritičnemu poročanju o delu vlade, bi praktično postavili spomenik propadanju javnih medijev," je dejal na današnji novinarski konferenci. Poudaril je, da opozicijske stranke ne pristajajo na podreditev svobodnih javnih medijev in ustvarjanju "grozne mašinerije za vladno propagando". Po njegovih besedah niso "tukaj, da bi branili Kadunca".

Strinjal se je tudi poslanec SD Marko Koprivc. "V SD nikakor ne želimo braniti njega 'ad pesonam'. Zavedamo pa se, da se za tem skriva poskus oz. že konkretno udejanjanje podjarmljanja tega javnega medija," je dodal.

Razloge za razrešitev je ocenil kot absurdne. "Zaradi slabega finančnega poslovanja! Ob tem, ko vlada s predlogom sprememb medijske zakonodaje in zakonodaje o RTVS skuša dobesedno finančno obglaviti to hišo," je dejal.

Predlog za razrešitev Kadunca je po mnenju Aljaža Kovačiča (LMŠ) le ena izmed faz uničenja vseh javnih medijev in vseh, ki so kritični do vlade. "Gre za politično odstavitev direktorja, ki jim ni po godu," je poudaril. Dotaknil pa se je tudi seznama svetnikov, ki so podpisali zahtevo za razrešitev. "Šli so celo tako daleč, da je prvopodpisana oseba, ki je kandidirala na državnozborskih volitvah kot predstavnica največje vladne stranke," še pravi.

Dodal je, da smo že dolgo na točki preloma. "Ali bomo sledili državam, s katerimi se naši ministri tako radi srečujejo, ali pa se bomo vrnili na zahod," je po njegovem mnenju eno ključnih vprašanj.

Zahtevo za sejo odbora so podprli tudi v Levici. Kot je v izjavi za STA dejal vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec, v stranki menijo, da se politika ne sme na takšen način vmešavati v delo RTVS. Poudaril je, da vlada vodi napad na RTVS, sodstvo in nevladnike. Svetniki, ki so podpisali zahtevo za razrešitev, pa so po njegovih besedah preslikava vladne koalicije.