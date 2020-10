Potniški letalski promet po Evropi že osmi mesec zapored beleži drastičen upad. Zaradi razvoja pandemije novega koronavirusa sta napovedana ponudba in obseg letov z ljubljanskega letališča tudi v zimskem voznem redu omejena, se pa to lahko tekom zimskega voznega reda spremeni, če se bo evropskim državam v prihodnjih mesecih uspelo učinkovito spopasti s pandemijo.

V zimski sezoni bo nemški letalski prevoznik Lufthansa v Frankfurt letel dvakrat dnevno, zjutraj in zgodaj popoldne. Air France bo Slovenijo s Parizom sprva povezoval trikrat tedensko, postopoma pa naj bi ponovno prešel na dnevno letenje. V Istanbul bodo potniki s Turkish Airlines v prvem delu zimske sezone lahko poleteli trikrat tedensko, od januarja naprej pa načrtujejo dodatne lete, če bodo to razmere dovoljevale.

Air Serbia bo v Beograd sprva ponujala štiri lete tedensko, z novembrom pa predvideva prehod na dnevno letenje. Easyjet se bo z leti na londonski Gatwick po novembrski prekinitvi vrnil decembra z dvema letoma tedensko, kasneje pa ponudil štiri lete na teden. Po napovedih bo v začetku leta 2021 dodal še povezavo na londonsko letališče Luton, sprva z dvema letoma na teden.

V Podgorico bo Montenegro Airlines od konca novembra ponujal štiri lete tedensko. Z decembrom naj bi se vrnila še LOT Polish Airlines s štirimi leti na teden v Varšavo in Transavia z dvema tedenskima letoma v Amsterdam. Brussels Airlines ponovno vzpostavitev letov predvideva za februar prihodnje leto, ko naj bi v Bruselj ponudil pet letov na teden.

Pogoste spremembe zaradi negotovih razmer

V Fraportu Slovenija ob objavi zimskega voznega reda opozarjajo, da gre za trenutne uradne napovedi letalskih prevoznikov, ki se lahko razlikujejo od dejanskega izvajanja letov, saj v trenutnih razmerah prihaja do pogostih sprememb. Potnikom zato priporočajo, da na spletnih straneh prevoznikov sproti preverjajo vozni red.

V Fraportu Slovenija upajo, da se bodo ob uspešnem obvladovanju epidemije ponovno vzpostavili ustreznejši pogoji za bolj pogumen nastop letalskih prevoznikov na slovenskem trgu in se bodo čim prej vrnili še ostali.

Na ministrstvu za gospodarstvo sicer po pisanju današnjega Dela pripravljajo razpis, na katerem bodo lahko letalski prevozniki pridobili subvencijo za lete v Ljubljano, saj da je kar nekaj prevoznikov zainteresiranih za lete v Slovenijo. Državno subvencioniranje tujih letalskih prevoznikov sicer omogoča peti protikoronski sveženj. Na ministrstvu še vedno preigravajo tudi možnosti o državnem sodelovanju pri ustanovitvi novega nacionalnega prevoznika.

Prek Brnika je v devetih mesecih letos potovalo 267.780 potnikov, kar je 81,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V Evropi je promet po podatkih Združenja evropskih letališč do konca septembra upadel za 72 odstotkov.

Za čimprejšnje okrevanje prometa bo ključna politična volja, to pa bo spodbudilo le konstruktivno sodelovanje vseh deležnikov v letalstvu. Prizadevanja evropske letalske industrije so trenutno usmerjena v oblikovanje enotnega okvira ukrepov za vse države EU, ki bi namesto obvezne karantene vpeljal testiranje potnikov pred odhodom. To bi ponovno omogočilo prost pretok ljudi ter spodbudilo okrevanje turizma in potovanj, posledično pa bi bilo število ogroženih delovnih mest v sektorju manjše.

Letenje sicer ostaja ena najbolj varnih oblik potovanja tudi med pandemijo covida-19. Raziskava pod okriljem Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov kaže, da je tveganje za okužbo s covidom-19 med letom zelo nizko. Od 1,2 milijarde potnikov, ki so letos potovali z letalom, je bilo identificiranih le 44 potencialnih primerov prenosa okužbe na letalu, tj. en primer na vsakih 27 milijonov potnikov.

Da je prenos okužbe na letalu zelo malo verjeten, po navedbah Fraporta Slovenija potrjuje tudi skupna raziskava izdelovalcev letal Airbus, Boeing in Embraer - v kabinah letala sistem kroženja zraka od zgoraj navzdol omejuje prenos okužbe na sopotnike, dodatno varnost predstavljajo še izjemno učinkoviti zračni filtri, ki vsake dve do tri minute izločijo 99,9 odstotka delcev v zraku, vključno z virusi.