Na Celjskem in Koroškem policija obravnavala štiri močno pijane voznike

Na Celjskem in Koroškem so policisti v sredo obravnavali štiri močno pijane voznike. Dvema voznikoma osebnih vozil so izmerili dobrih 2,40 promila alkohola, eni voznici nekaj manj kot 1,80 promila in vozniku dobrih 1,60 promila alkohola. Vsem se obeta 1200 evrov kazni in 18 kazenskih točk, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.