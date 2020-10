Do napada na mošejo v vasi Hazara Kurluk je prišlo nekaj ur po tem, ko so talibani iz zasede ubili več kot 40 pripadnikov afganistanskih varnostnih sil v isti provinci, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal lokalni svetnik Mohamad Azam Afzali.

Dodal je, da je letalo obstreljevalo mošejo, potem ko so prejeli informacijo, da se v njej skrivajo talibani, ki so pred tem napadli varnostne sile. Vendar pa so talibani po njegovih navedbah še pred napadom z območja odšli.

Nek aktivist je povedal, da je bilo v času napada v mošeji več deset otrok in da je bila mošeja v napadu povsem uničena.

Afganistansko obrambno ministrstvo je potrdilo letalski napad, a zatrdilo, da je bilo v njem ubitih 12 talibanskih borcev. Dodali so, da so odredili preiskavo trditev o civilnih žrtvah napada.

V državi prihaja do spopadov kljub mirovnim pogajanjem med afganistansko vlado in talibani. Pogajanja so se začela minuli mesec v Katarju, vendar strani do zdaj nista dosegli še nobenega napredka.