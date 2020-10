Prejemnika nagrade Saharov za svobodo misli za letošnje leto je Sassoli razglasil v plenarni dvorani v Bruslju. Ob tem je predstavnikom beloruske opozicije čestital za »pogum, vzdržljivost in odločnost proti veliko močnejšemu nasprotniku«, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Demokratično opozicijo v Belorusiji zastopa koordinacijski svet, ustanovljen na pobudo pogumnih žensk - na čelu s Svetlano Tihanovsko - ter uglednih osebnosti iz politične sfere in civilne družbe.

Sredi politične krize, v kateri se je država znašla po spornih predsedniških volitvah 9. avgusta, opozicija zahteva odstop dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka. V državi redno potekajo protesti, ki so deležni brutalnega zatiranja s strani režima.

Belorusko opozicijo so za nagrado predlagale politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in demokratov (S&D) in liberalcev (Renew) ter ločeno tudi Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

Med finalisti so bili letos še okoljski aktivisti Guapinol v Hondurasu in nadškof Mosula Nadžib Musa Mišael. Nagrajenca je izbrala konferenca predsednikov, torej predsednik parlamenta in vodje političnih skupin.