Kot je pojasnila Jazbinšek Žgankova, se je za pogojno kazen odločila, ker je šlo za poskus goljufije, zato upniki niso utrpeli škode. Kunejeva pa je dejala, da bo sodbo preučila in se potem odločila, ali se bo nanjo pritožila.

Tožilka je Štormanu in njegovi hčeri očitala, da sta skušala zlorabiti institut zemljiškega dolga in tako oškodovati upnike. Štorman naj bi na svojih nepremičninah vpisal zemljiški dolg, ko ga je NKBM Leasing že pozval k plačilu obveznosti, njegova hči pa je na podlagi tega zemljiškega dolga prijavila fiktivno terjatev v višini 360.000 evrov. Če bi manever uspel, bi bili upniki po navedbah iz obtožnice oškodovani za vsaj 155.000 evrov, kolikor so bile vredne te nepremičnine.

Štormanov gostinski imperij se je zrušil januarja 2014. V njegovem osebnem stečaju je bilo ugotovljenih za skoraj 6,6 milijona evrov terjatev. Nepoplačanih je ostalo 5,8 milijona evrov terjatev, postopek pa je bil novembra lani pravnomočno zaključen.

Kriminalisti so Štormana pred dvema letoma kazensko ovadili tudi zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje. 150 nekdanjih svojih zaposlenih naj bi namreč oškodoval za več kot dva milijona evrov.