Jeseniški policisti so včeraj zvečer obravnavali kršitev javnega reda in miru več oseb, ki so se zvečer (po policijski uri) nedovoljeno zbrale na javnem prostoru, pri tem pa poškodovale še koše za smeti in steklo na zgradbi. »Tudi policisti zelo pogrešamo stare in brezskrbne čase, ki so ne tako dolgo nazaj zavili v neko povsem novo in čudno smer,« je v poročilu v imenu Policijske uprave Kranj zapisal njen tiskovni predstavnik Bojan Kos.

Številne omejitve, ki jim kar ni videti konca, veljajo tudi zanje, Gorenjce nagovarjajo policisti. »Takoj, ko slečemo policijsko uniformo, za nas veljajo povsem enaka pravila kot za vas. Nimamo imunitete na virus, niti na odloke,« opozarjajo in dodajajo, da morajo tudi sami spoštovati »policijsko uro«, da tudi sami ne smejo prehajati regij, da morajo nositi masko, paziti na distanco … »Tudi mi imamo težko delo. Tudi mi imamo družine. Tudi mi imamo čustva. Tudi mi smo samo ljudje,« nadalje pišejo.

»Vemo, da uniforma pomeni veliko odgovornost, zato smo dober filter med zakonodajo in vami. Ne ’pokvarite’ ga s provokacijami,« nagovarjajo posameznike, ki v teh napetih časih kršijo javni red in mir. Policisti med službo doživijo marsikaj slabega, a obenem tudi pozitivnega, in ravno to jih drži pokonci, da za zagotavljanje varnosti in pravic ljudi dajo vse od sebe. »Če v prvem valu večina od nas ni poznala ljudi, ki so zboleli za virusom, je v drugem valu slika popolnoma drugačna. Zato vas prosimo, ta čas naj bo obdobje solidarnosti in ne objestnega ravnanja. Ostanite zdravi.«