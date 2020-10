V petek bo zmerno do pretežno oblačno, v Posočju lahko pade kakšna kaplja dežja. Več sonca bo na vzhodu države. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v severni Sloveniji okoli 4, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu. Ob morju bo lahko tudi zagrmelo. V nedeljo bo večinoma suho, čez dan se bo jasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodno in severno Evropo je ciklonsko območje, nad jugovzhodnim delom Evrope pa se zadržuje območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo več oblačnosti v krajih zahodno od nas in več jasnine vzhodno od naših krajev. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo sprva še suho, popoldne bodo v krajih zahodno od nas padavine, deloma kot nevihte.