Demokratski volivci dobivajo sporočila, naj volijo Trumpa ali pa bodo prišli ponje. Predsednik Ponosnih fantov Enrique Tarrio je zanikal, da gre za njihova sporočila, ampak naj bi nekdo ugrabil njihov naslov.

Nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti John Ratcliffe je v sredo zvečer sporočil, da sta Rusija in Iran prišla do podatkov o ameriških volivcih z namenom vpletanja v volitve.

Iran naj bi se predstavljal kot skupina Ponosni fantje in grozil demokratskim volivcem. To sicer ni logično, glede na to, da naj bi si Iran želel, da na volitvah zmaga demokrat Joseph Biden.

»Tuji dejavniki lahko izkoristijo podatke o volivcih za komunikacijo lažnih informacij in povzročanje zmede, zmešnjave in spodkopavanje zaupanja v ameriško demokracijo,« je dejal Ratcliffe in dodal, da gre za obupna dejanja obupanih nasprotnikov ZDA.