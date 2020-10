Nadaljevanje filmske uspešnice o izmišljenem novinarju iz Kazahstana bo v ameriške kinodvorane prišlo v petek, že prej pa se je poročalo o tem, da v filmu nastopa tudi Giuliani, ki je skupaj z drugimi žrtvami nasedel Boratu in privolil v intervju z njegovo filmsko ekipo. Incident se je zgodil nekje julija, ko je Giuliani potem tudi poklical policijo in prijavil vdor "čudno oblečenega možakarja". Policija ni odkrila nobenega kaznivega dejanja.

Giuliani v filmu seže z roko v odpete hlače in se igra spolovilom, medtem ko je v sobi z bolgarsko igralko Mario Bakalovo. Ta v filmu igra Boratovo hči in televizijsko novinarko z imenom Tutar.

Igralka se je Giulianiju predstavila kot novinarka konservativne televizije in Giuliani z njo opravi intervju. Novinarka mu nato predlaga, da gresta v njeno hotelsko sobo na dodatno zabavo in Giuliani to z veseljem sprejme. A soba je opremljena s skritimi kamerami.