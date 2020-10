Bayern München je silovito krenil v novo sezono lige prvakov in se izkazal na derbiju večera proti Atleticu iz Madrida (4:0). Evropski prvaki so s šampionsko predstavo na kolektivni ravni zmleli tekmeca iz Španije, ki je bil s porazno obrambo neprepoznaven. V Münchnu je bil nemočen tudi slovenski vratar Jan Oblak, saj so Bavarci z natančnimi in močnimi streli rešetali njegovo mrežo. Coman je dosegel dva zadetka, uspešna sta bila tudi Goretzka in Tolisso. Atletico je nazadnje prejel štiri gole oktobra 2018, ko je gostoval v Dortmundu.

Tako kot Bayern je štiri gole dosegla tudi Atalanta in ohranila nedotaknjeno mrežo pri novincu v ligi prvakov Midtjylandu. Prvič po letošnjem marcu je zaigral slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, ko je bila tekma že odločena. Vrata Interja je vso tekmo branil Samir Handanović in v Milanu iztržil remi proti Borussii iz Mönchngladbacha, ko je tik pred koncem z drugim golom izenačil Lukaku (2:2). Angleški prvak Liverpool je z avtogolom slavil v Amsterdamu pri Ajaxu, Manchester City pa ni imel preglavic s Portom (3:1).

Nenavadna premiera v ligi prvakov se je zgodila Realu iz Madrida. Trinajstkratnega evropskega prvaka je na domačem pomožnem stadionu Alfreda di Stefana senzacionalno premagal Šahtar iz Donjecka (3:2). Kraljevemu klubu se še nikdar ni zgodilo, da bi izgubil uvodno evropsko tekmo nove sezone, prav tako pa še nihče v zgodovini ni osvojil lige prvakov, če je na uverturi vpisal poraz.

Ukrajinski predstavnik v ligi prvakov se je v oslabljeni postavi razigral v prvem polčasu in na odmor odšel s tremi zadetki prednosti. Zadela sta Tete in Solomon, Varane pa je dosegel avtogol. Real je bil neprepoznaven, a je v nadaljevanju popravil vtis. Modrić je v drugem polčasu kmalu dosegel gol upanja, Madridčani pa so bili znova v igri, ko je Junior petnajst sekund po menjavi poslal žogo v mrežo. Real se je podal v lov na izenačenje in v sodnikovem podaljšku skoraj osvojil točko, a je sodnik Jovanović iz Srbije po ogledu posnetka upravičeno razveljavil zadetek Militaa.

Trener Madrida Zinedine Zidane je razlog za neuspeh poiskal v pomanjkanju samozavesti, ki jo je Realu minuli konec tedna v španski ligi vzel Cadiz. »Sem pa srečen, da so se moji igralci vrnili v igro in si na koncu niso zaslužili poraza. Za nami je slab večer, a kot trener moram najti rešitev. Vidim smer, po kateri se bomo povzpeli s skupnimi močmi. Odgovoren sem za slab začetek sezone in vem, da nečesa nismo naredili prav. Ostajam optimističen in verjamem v moštvo.« Real Madrid v soboto čaka preizkušnja z Barcelono na prvem el clasicu španskega prvenstva.