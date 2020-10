Minister za zdravje Tomaž Gantar je včeraj na spletnem omrežju twitter zapisal, da bi morala vlada izkoristiti prihodnje časovno obdobje, med katerim so tudi enotedenske šolske počitnice, ter čim prej zaustaviti javno življenje. Naklonjenost kratkotrajni zaustavitvi oziroma lockdownu, če se izrazimo s pogosto uporabljeno angleško besedo, je pokazala tudi vodja vladne strokovne skupine Bojana Beović, a nekaj ur pozneje je Gantar svoje stališče omilil. »Da je potreben 'lockdown', je moje osebno mnenje. V tem trenutku vsem zagotavljam, da bodo deležni zdravljenja, ki ga potrebujejo. Če epidemije novega koronavirusa ne bi obvladali, pa ne bo druge rešitve,« je odgovoril na novinarsko vprašanje o zapiranju države.

V torek so bili potrjeni 1503 primeri okužbe z novim koronavirusom, kar je skoraj podvojitev dosedanjega enodnevnega rekorda. Prav nič se torej niso poznali ukrepi, ki so začeli veljati 9. oktobra, med katerimi je bila na primer omejitev zbiranja na deset oseb. Po napovedih Inštituta Jožefa Stefana (IJS) bosta števili hospitaliziranih ter bolnikov na intenzivnih enotah danes dosegli mejo, pri kateri vladni načrt predvideva sprožitev tretjega oziroma zadnjega paketa ukrepov rdeče faze epidemije. Med njimi so najstrožje omejitve javnega življenja, ki smo jih poznali spomladi. Na IJS upajo, da se bodo v naslednjih dneh pokazali učinki ukrepov, sprejetih prejšnji teden, Bojana Beović pa je včeraj dejala, da je več kot desetdnevno čakanje na odgovor, ali je določen nabor ukrepov deloval, zelo neprijetno.

Po optimističnem scenariju IJS napoveduje, da bo najvišje število ljudi v bolnišnici 668 (4. novembra), najvišje število intenzivno zdravljenih pa 179 (7. novembra). Včerajšnje Gantarjeve besede je bilo razumeti, kot da bi bilo postelje za omenjeni številki pacientov mogoče zagotoviti, če se bo nadaljevalo postopno ustavljanje rednega programa zdravstvenih storitev. V slovenskem zdravstvu je skupno 7522 bolniških postelj ter 257 intenzivnih postelj, pomembnejša omejitev pa je pomanjkanje usposobljenih zdravstvenih delavcev.