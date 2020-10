Olimpija je bila na gostovanju pri razigranem in pogumnem drugoligašu Brežice na robu izpada. Gostitelji so po hat-tricku hitrega napadalca Estra Soklerja po 79 minutah vodili s 3:1 in imeli nato sanjsko priložnost še za četrti zadetek. Ljubljančani, ki so očitno podcenjevali tekmeca in s tem okolje, v katerem delajo (predvsem Hrvati Perković, Marin, Blagaić in Moldavec Caimacov so tekmo vzeli »z levo nogo«), so se rešili v podaljšek z goloma Vombergarja in Samardžića na silo. Ker v podaljšku ni bilo golov, so o zmagovalcu odločale enajstmetrovke, pri katerih so Brežice povsem odpovedale, saj sploh niso zatresle mreže. Vratar Olimpije Frelih, ki je bil med tekmo nezanesljiv in nezbran, je ubranil strele Dragovića, Urha in Felja, Božić pa je žogo poslal čez gol. Za Olimpijo sta zadela Vukušić in Ivanović, slaba poskusa Marina in Samardžića pa je domači vratar Kruljac ubranil. Vodilni drugoligaš Radomlje je izločil prvoligaša Tabor, čeprav so Sežanci vodili že z 2:0. Koper je po podaljšku strl odpor Aluminija.

Zaradi okužb s koronavirusom so bile na november preložene kar tri tekme: Nafta – Fužinar, Beltinci – Domžale in Triglav – Celje. V taboru Lendavčanov je okuženih več igralcev, pri Domžalčanih trener Dejan Djuranović in pri Kranjčanih član ekipe. Zaradi novih ukrepov slovenske vlade za zamejitev koronavirusa se bo tekmovanje nadaljevalo le v prvi in drugi slovenski ligi, prvi ligi za ženske in prvi futsal ligi. V vseh preostalih ligah so tekmovanja in treningi prekinjeni.

Pokal Slovenije, 1/16 finala: Rudar Velenje – Maribor 0:3 (0:0, Martinović 54, Tavares 79, Mlakar 90), Radomlje – Tabor Sežana 3:2 (0:2, Primc 52, Petek 55, Varga 83; Groby 3, Hlad 40), Brežice – Olimpija 3:5 po 11 m (3:3, 1:1, Sokler 31, 66, 79/11 m; Vukušić 30, Vombergar 79, Samardžić 88), Koper – Aluminij 3:1 po podaljšku (1:1 0:1, Vršič 48, Jelić Balta 117, Stevanović 121; Štusej 38), jutri ob 14. uri: Drava – Mura.