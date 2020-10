Spoštovani premier: pijem na vaše zdravje!

Pred leti, ko so bralci pod Dnevnikove kolumne še lahko neposredno zlivali svoj žolč in druge izcedke slabo prebavljenih travm, je neki spletni bralec objavil kratek, a učinkovit domislek: »Ranki pa se že dobro pozna, da ga pije.« Anonimni spletni komentator se je spoznal na posel. Domislek je namreč vključeval skrito predpostavko, a predstavljeno kot neizpodbitno dejstvo; namreč »vsi vemo, da ga pije«, sploh jaz, ki sem z njo na ti, novo jo le to, da se novinarki pretirano pitje zdaj pozna.