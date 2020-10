Kot vesten raziskovalni organ je naš ud pristopil k delavcem na lestvi in jim prisluhnil ter ugotovil, da so govorili v narečju, ki je še najbližje krajem ob Savinji južno od Celja in severno od Zidanega Mosta. Na podlagi tega dejstva nam je zdaj vsem jasno, kaj se dogaja: Union bodo spet prevzeli Laščani in tja namontirali svojega kozoroga. V najslabšem primeru pa se lahko celo zgodi, da bo skupni lastnik Uniona in Laškega, torej nizozemski Heineken, tja nastavil svojo rdečo zvezdo, ki, kot vemo, že desetletja krasi tudi steklenice njihovega piva.

Še ena protijanševska zarota, skratka, kakor koli obrnete. Sovražniki so danes povsod, policijska ura gor ali dol.