Nadzorni svet družbe Borzen naj bi po naših neuradnih informacijah za novega direktorja družbe na svoji naslednji seji v začetku novembra imenoval Martina Brataniča. Bratanič naj bi bil edini kandidat za to mesto in naj bi imel podporo večine nadzornikov. Iz Borzena so uradno sporočili le, da je postopek izbire novega direktorja »še v teku«, ostalih informacij pa do zaključka postopka ne komentirajo.

Pestro kadrovsko leto

Borzen je operater trga z električno energijo, kar je gospodarska javna služba. Zagotavlja usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema, vodi bilančne sheme, evidentira bilateralne pogodbe… Sodi neposredno pod ministrstvo za infrastrukturo in ne pod SDH.

Mesto direktorja družbe je bilo izpraznjeno od konca septembra, ko so se nadzorniki z dolgoletnim direktorjem Karolom Petrom Peršoljo dogovorili za predčasni zaključek njegovega tretjega mandata na čelu družbe. Že ob nastopu je bilo jasno, da bo to njegov zadnji mandat, saj bo prihodnje leto izpolnil pogoje za upokojitev, ko naj bi se tudi umaknil iz vodstva Borzena. A nadzorni svet, v katerem so tedaj še sedeli Mojca Kert, Alenka Kolar in Jure Jemec, je hkrati imenoval tudi naslednico Peršolje, Valerijo Štiblar, ki naj bi vodenje družbe prevzela s 1. januarjem 2022 in ostala na čelu Borzena do konca leta 2024. To namero nadzornikov, ki so direktorski mandat razdelili in ga »na zalogo« podelili dvema direktorjema, je nato preprečil novi nadzorni svet, ki ga je vlada Janeza Janše imenovala junija letos. Ti so na en mah razrešili tako Peršoljo kot Štiblarjevo, objavili razpis za novega direktorja – ta se je iztekel minuli teden –, začasno pa je vodenje Borzena prevzel prvi nadzornik Peter Žmak, sicer predsednik NSi Postojna. Žmak se bo po imenovanju Brataniča vrnil med nadzornike.