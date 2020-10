Tretje najbolj naseljeno mesto v ZDA se je še šestič zapored znašlo na vrhu nezavidljivega seznama – Chicago je namreč najbolj »podganje« mesto čez lužo. Sledijo Los Angeles, New York, prestolnica Washington in San Francisco, kaže raziskava podjetja za zatiranje škodljivcev, ki seznam oblikuje na osnovi števila letnih prijav za pomoč pri težavah s podganami. Glodavci se veliko raje kot na deželi ustalijo v urbanem okolju, saj tam lažje pridejo do hrane in zatočišča. V velemestih namreč prebivalci, podjetja, restavracije vreče z odpadki odlagajo na pločnike, kjer jih čez noč ali zgodaj zjutraj poberejo smetarske službe. A preden to storijo, imajo podgane prave pojedine. Celo tako spretne so, da si zapomnijo, kje bodo najverjetneje dobile hrano, in si »uredijo dom« največ sto metrov stran. Poln želodec imajo tudi zahvaljujoč nevzgojenim prebivalcem, ki hrano in odpadke namesto v koš vržejo kar na tla. Tako prizori s podzemnih železnic podgane s kosom pice v tačkah sploh niso tako zelo nevsakdanji.

»Za to, da izvohajo hrano ali zatočišče, so glodavci pravi strokovnjaki, obenem pa so izredno vzdržljive živali,« je povedal entomolog Ben Hottel, ki je sodeloval pri raziskavi. Stanovanjska naselja so zanje idealen življenjski prostor in ko se počutijo udobno, se jih je zelo težko znebiti, saj se zelo hitro in številno razmnožujejo. Leto korone je stanje še poslabšalo, saj so bile z zaprtjem gostinskih obratov živali prisiljene najti nove vire hrane, kar pomeni, da so se iz varnega zavetja svojih kotičkov večkrat podale na ulico, strokovnjaki pa so zaznali, da so se zaradi manjše količine hrane začele obnašati bolj nasilno. Stanje naj bi se dodatno zaostrilo čez zimo, saj podgane in miši iščejo topla zavetja in se bodo naseljevale tudi po domovih Američanov, kjer lahko s svojimi ostrimi zobmi – poleg tega, da na smrt preplašijo stanovalce – storijo še ogromno škode. V teh čudnih časih nikakor ne smemo pozabiti niti na bakterije in bolezni, ki jih prenašajo, s skrbjo za dom in čistočo pa se lahko Američani izognejo tudi temu.

Za mačke celo podkupnine Ne le vetrovno mesto, vojno proti umazanim, nevarnim in predvsem antipatičnim živalim so napovedali v vseh večjih mestih. Tako so že pred leti na ulice poslali okrepljene ekipe lovcev na podgane, ki se trudijo s pomočjo statistike in analize podatkov predvideti, kje se živali najraje naseljujejo, tako jih lahko hitreje najdejo in uničijo. S slogani, kot je »Če ni prehranjevanja, ni razmnoževanja«, so pred leti skušali ozavestiti prebivalce in jih poučiti, da lahko z malo pozornosti tudi sami poskrbijo za znižanje visokih številk nezaželenih sostanovalcev. Prvi korak v pravo smer bi lahko s pobiranjem kakcev svojih štirinožcev storili že skrbniki psov, saj so njihovi iztrebki za podgane prava gurmanska pojedina. V številnih mestih pa so v prve bojne vrste poslali kar njihove velike sovražnike in iztrebljevalce številka ena – mačke. Ker so izredno spretne tudi ponoči, jih lov v temi prav nič ne moti, na pomoč pa so jih v preteklosti pozvali že tudi v manjših mestnih trgovinah, vinskih kleteh, zabaviščnih parkih, na ladjah med drugo svetovno vojno… Čeprav se z instinktom skotijo, pa nekatere bolj razvajene kosmatinke, vključujoč Larryja, prvega med »varnostniki« britanskega premierja, vendarle niso najboljše podgano- ali mišelovke. V Chicagu obstaja organizacija Tree House s 650 kolonijami s 3600 nekoč potepuškimi mačkami, ki jih posojajo po mestu, da delajo to, za kar so na svetu. Svoje mesto varujejo tako, da podgane ne samo ubijajo, ampak jih tako prestrašijo, da se v določen okoliš ne vrnejo več. »So skorajda popolnoma učinkovite in so edina dolgoročna rešitev tega problema,« je prepričana vodja programa Liz Houtz. »Izposoja« treh (nekoč divjih!) mačk stane kakšnega pol tisočaka, cena je, kakopak, odvisna od tega, kako dolgo bodo mačke na lokaciji in kako naporno službo bodo imele. A čeprav se ljubitelji ptic pritožujejo, da mačke pobijajo tudi v drevesnih krošnjah, je njihova priljubljenost neizpodbitna. Dela imajo toliko, da je na kosmatinke treba čakati najmanj mesec dni, delavcem pa celo ponujajo podkupnine, da bi jih prestavili višje na seznam.