Omaščevalni pornografiji, izsiljevanju (bivših partnerjev) z objavo intimnih fotografij na spletu, smo že veliko pisali, tokrat pa so internet, natančneje aplikacijo za izmenjavo sporočil telegram preplavile fotografije lažno golih žensk. Kako bi lahko bile lažno gole in kaj to sploh pomeni?

Na kratko: umetna inteligenca oziroma bot, program, ki izvaja avtomatizirana opravila prek interneta, je s fotografij žensk z družbenih omrežij digitalno odstranil oblačila, jih razgalil, fotografije pa delil naprej po aplikaciji. Fotografije so pošiljali uporabniki aplikacije (tudi brez soglasja osebe na fotografiji!), nekaj minut kasneje pa brezplačno dobili nazaj obdelano fotografijo.

Administrator storitve v aplikaciji telegram, znan le kot »P«, se brani, da je vse skupaj hec. »S tem se ne ukvarjam. Gre za zabavo, ki nikomur ne škodi. S temi fotografijami ne bo nihče nikogar izsiljeval, saj se vidi, da je kakovost slaba, podobe pa povsem nerealistične,« je pojasnil za BBC. »Tarča lahko postane vsak z javno objavljenimi fotografijami,« opozarja Giorgio Patrini, direktor britanskega podjetja Sensity, v katerem so zadevo preiskovali od julija lani. Opozorili so, da bi lahko bile na fotografijah tudi mladoletnice. Če prejmejo take fotografije, naj uporabnika nemudoma blokirajo, odgovarja administrator, a se kakšna vendarle še znajde »slečena«. Deljenje takšnih fotografij že sodi v kategorijo pedofilije.

»Lepljenje« obrazov čez obraze pornozvezdnic Največ so ta bot oglaševali na ruskem družbenem omrežju VK, največ uporabnikov pa prihaja ravno s tega območja. Lastniki omrežja sicer vztrajajo, da takšnih vsebin ne tolerirajo in da onemogočajo deljenje tovrstnih lažnih fotografij. Aplikacijo telegram so v Rusiji letos prepovedali, a Patrini pojasnjuje, da se še vedno uporablja »na črno«. Po izbruhu lažnih novic so splet pred leti preplavili ponarejeni videoposnetki, ustvarjeni s tehnologijo deepfake, pri čemer so nepridipravi zlonamerno uporabili sodobno tehnologijo. Ponaredke ustvarijo tako, da s pomočjo posebnih algoritmov združijo elemente različnih fotografij ali videoposnetkov. Začetki segajo v leto 2017, ko so čez obraze pornozvezdnic lepili obraze znanih žensk, podobno bi se dalo na primer diskreditirati politične nasprotnike. Številne države so že napovedale oster bolj proti taki tehnologiji, a eno so obljube v teoriji, drugo pa dejanja v praksi, ki jih otežuje tudi hiter razvoj tehnologije, saj bodo sčasoma algoritmi le še s težavo razlikovali ponaredek od originala. Najpogostejše žrtve pa še naprej ostajajo ženske, ki jim objava ponarejenega pornografskega posnetka na spletu lahko uniči življenje. Večina držav po svetu ustvarjanja takih fotografij ali posnetkov in razpečevanja takih vsebin še ni prepovedala z zakonom.