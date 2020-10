NZS je stisnjena v kot

Ne glede na to, kakšno odločitev bo sprejela Nogometna zveza Slovenije (NZS) v primeru mlade reprezentance do 21 let proti selektorju Primožu Glihi, ki v zadnjih dneh vznemirja slovensko športno srenjo, se bo znašla pod plazom kritik. Če se bo predsednik NZS Radenko Mijatović s sodelavci odločil za zamenjavo selektorja, potem ko Gliha ni privolil v sporazumno prekinitev pogodbe, bo to slabo sporočilo vsem v slovenskem nogometu, da lahko garderoba odstavlja trenerje. To je v popolnem nasprotju s hierarhijo, v kateri igralci igrajo, selektor jih izbira in vodi, nogometna zveza pa oceni rezultate in odloča. V primeru, da Gliha ostane selektor, je »prvi sindikalist« slovenskih upov Jan Mlakar, ki po propadli avanturi v drugi angleški ligi greje klop tudi v Mariboru, na sestanku s predstavniki NZS zatrdil, da na naslednjo reprezentančno akcijo ne bodo prišli. NZS naj bi z anketo še enkrat preverila stanje duha med mladimi reprezentanti, saj so se pojavile govorice, da popušča enotnost in naj nekateri ne bi več stali za svojim podpisom.