Mohamedove karikature sporne samo za muslimane?

Dnevnik je 21. oktobra napisal, da so karikature Mohameda »v nasprotju z vrednotami muslimanskih družin«. Dan prej je Dnevnik objavil agencijsko vest o »za muslimane spornih karikaturah preroka Mohameda«. Omenjene karikature so sporne tudi za marsikoga drugega. O tem so v preteklosti pisali tudi v Sloveniji, celo prav v Dnevniku. Na voljo je študija francoskega sociologa Emmanuela Todda Kdo je Charlie? Sociologija verske krize. Todd opozarja, da te karikature »onečaščajo osebnost, ki predstavlja manjšinsko religijo in religijo deprivilegirane skupine«, in da »nenehno demonizacijo islama vsiljujejo ideologi z vrha francoske družbe«. Ob slovenskem prevodu Toddove knjige so izšle številne recenzije, objavil jo je tudi Dnevnik. Zato ne bi smeli slepo prenašati evrocentričnih besedil »agencij«, teh diktatorjev svetovnega javnega mnenja. Saj smo tudi knjigo Evrocentrizem Samirja Amina dobili v slovenščini že pred dobrim desetletjem.