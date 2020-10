– »Po drugi strani pa ljudje zaradi tako imenovanih sodnih zmot umirajo, imajo uničene družine in kariere.«

– »Če sodstvo ne bo zmožno samorefleksije in reforme, bodo protestirali tisti, ki jim uničujete življenja.«

In dodal, da bodo ti protesti drugačni od zdajšnjih petkovih, ko »protestirajo tisti, ki branijo svoje privilegije«.

Iz navedenega sledi, da ljudje umirajo zaradi sodnih zmot in da bodo naslednji protesti zaradi tega še večji, kot so današnji protesti, ki so namenjeni »obrambi privilegijev« – ne pa proti vladi, ki krizo epidemije zlorablja za privilegije in interese ene stranke in tistih, ki to stranko podpirajo zaradi osebnih interesov, tudi ko vidijo, da se ruši demokratična ureditev države.

Skratka, svojim podpornikom premier kaže, kdo je kriv za njihove težave, »za umiranje, uničene družine in kariere«, in jih poziva k protestom. Nezadovoljstvo je treba »kanalizirati« proti pravosodju. Krivec za naše težave je najden, premier s pomočjo predsednika republike pa je rešitelj težav, s katerimi se soočamo – (in) tako kažejo tudi ankete.

Izjavo o pravosodju kot »krivcu« za umiranje pa je premier podal en teden prej, preden je njegova vlada razglasila epidemijo zaradi covida-19.

Majda Koren, Ljubljana