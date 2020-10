Marcus Rashford je na praznem Parku princev v izdihljajih tekme dočakal zvezdniški trenutek in na kolena spravil evropskega podprvaka, ki je nemočno spremljal slavje Manchestra Uniteda. Rashford je zadnje tri gole v ligi prvakov dosegel v gosteh, United pa je z deseto zaporedno gostujočo zmago v vseh tekmovanjih izboljšal klubski rekord.

Manchester United postaja nočna mora za PSG, ki je na svojem stadionu doživel že drugi evropski poraz z rdečimi vragi. Pred dvema sezonama je United slavil v uvodnem krogu končnice, tokrat na mednarodni premieri nove sezone. Obakrat je odločilni zadetek prispeval prav Rashford. »Premagali smo fantastično ekipo, eno najboljših na svetu. Tekma je pokazala, da smo napredovali v primerjavi z zadnjim obiskom Pariza. Moštvo je zelo samozavestno in prav veselim se naslednjih mesecev,« je komentiral trener angleškega predstavnika v ligi prvakov Ole Gunnar Solskjaer. Thomas Tuchel z nasprotnikove klopi je bil veliko bolj zagrenjen: »Pred tekmo smo nanizali pet zaporednih zmag, tokrat pa smo odpovedali. To je bila predstava brez pravega ritma in agresivnosti. Nasprotniku nismo odvzemali žog in nismo dovolj pritiskali. Bizaren večer. Ne vem, zakaj je tako.«

Od treh slovenskih predstavnikov v torkovem večeru se je zmage veselil le Kevin Kampl, ki je z Leipzigom ugnal Istanbul (2:0). Benjamin Verbič je bil nemočen v dresu Dinama Kijev proti Juventusu, za katerega je ob odsotnosti Cristiana Ronalda (okužba s koronavirusom) dva gola zabil Alvaro Morata. Reprezentančni branilec Miha Blažič je za Ferencvaroš odigral vso tekmo na stadionu Camp Nou in se na Madžarsko vrnil s petardo Barcelone (5:1). V prenovljeni katalonski zasedbi je nov mejnik uspel Lionelu Messiju, ki je v šestnajsti sezoni zapored dosegel zadetek v ligi prvakov. Argentinec tokrat ni bil v ospredju, saj je Barcelona postala prva ekipa v tekmovanju, za katero sta gola prispevala mladoletna igralca. Ansu Fati je prvi nogometaš v ligi prvakov, ki je pred osemnajstim letom prispeval drugi gol v tekmovanju. Uspešen je bil tudi Pedri, ki je na stadion prispel nič kaj zvezdniško, saj ga je pripeljal taksi. Fotoreporterji so ga ujeli z navadno plastično vrečko v roki.

Evropska nogometna zveza se medtem pripravlja na širjenje lige prvakov z 32 na 36 moštev. Novost naj bi zaživela v sezoni 2024/25, eden od predlogov pa je, da bi bilo več tekem v skupinskem delu tekmovanja. V šestih skupinah naj bi bilo po šest klubov, kar pomeni, da bi moštva odigrala po deset tekem. Kot poročajo pri The Telegraph, bo Uefa končno odločitev sprejela prihodnje leto. Najvplivnejša nogometna organizacija na svetu pa se je medtem odzvala na novo pobudo o ustanovitvi superlige, ki bi odvzela primat ligi prvakov. Britanska medija BBC in The Guardian sta poročala, da naj bi angleški velikani pripravljali načrt za ustanovitev zaprte evropske lige, v kateri bi igralo osemnajst moštev iz najmočnejših držav. Projekt je vreden pet milijard evrov, v pogovorih pa menda sodeluje tudi ameriška investicijska banka JP Morgan. Uefa je znova ponovila stališče o odpiranju zaprtih tekmovanj. »Načela solidarnosti, kvalifikacij in tudi izpada ter odprtih lig so elementi, o katerih se ne moremo pogajati. Zaradi vseh teh načel evropski nogomet deluje in zato je liga prvakov najboljše tekmovanje na svetu,« so zapisali v Uefi, ki ji predseduje Aleksander Čeferin.