Poleg Križaniča so se za nepreklicni odstop odločili tudi pomočnik direktorja, vodja zdravstvene nege, vodja finančno-računovodske službe in dve diplomirani medicinski sestri, vodji zdravstvene nege po nadstropjih. »Razlog za odstop je nezmožnost zagotavljanja kakovostnejše storitve za stanovalce tudi zaradi laži in dezinformacij posameznih zaposlenih, ki so prerasli v medijski linč. Za očitke iz medijskega linča je socialna inšpekcija ugotovila, da so neutemeljeni,« je v izjavi zapisalo vodstvo doma. Dodali so, da ne morejo več delati v okolju, ki onemogoča strokovno delo.

Želel spremeniti dom Križanič je izpostavil, da so Dom starejših občanov Preddvor začeli po danih zmožnostih spreminjati v sodoben dom, katerega osnova so gospodinjske skupnosti. Takih domov je v Sloveniji že kar nekaj in rezultati so pokazali, da je zadovoljstvo stanovalcev v taki obliki bivanja večje kot v klasičnem institucionalnem varstvu. »Obvladovanje tako zahtevnih operacij, kot so preobrazba doma v gospodinjske skupnosti, spopadanje s covidom-19 in nenazadnje medijski linč z neresnicami, ki jih je del zaposlenih spravil v medije, so za nas enostavno preveč,« so poudarili vodilni v domu, ki so se odločili za odstop. Vodstvo doma je zaposlene z odstopom seznanilo v torek na zboru delavcev. S Križaničevo odstopno izjavo pa se je seznanil tudi svet zavoda. Kot je povedala predsednica sveta zavoda Lidija Kos, bodo v skladu s poslovnikom najprej izpeljali postopek razrešitve, nato pa se lotili iskanja novega vodstva. Kot je ocenila Kosova, je splet okoliščin očitno pripeljal do odločitve vodstva, da odstopi. Spomnila je, da se v tem mandatu sveta zavoda, ki se s koncem leta izteka, ukvarja že z drugim odstopom direktorja. Zaposleni so si namreč zelo želeli spremembe v vodstvu, tako je prejšnja direktorica odšla, vendar se tudi spremembe, ki jih je uvedel novi direktor, očitno niso najbolje obnesle. »Situacija je zelo težka in za stanovalce ni ugodna,« je opozorila. V domu se trenutno soočajo tudi z izbruhom novega koronavirusa. Okuženih je devet stanovalcev in trije zaposleni, en stanovalec je ozdravel. Kosova upa, da se bodo razmere v domu čim prej umirile in da bodo lahko zaposleni vso svojo energijo in čas namenjali stanovalcem in ne reševanju sporov in razprtij med zaposlenimi, ki jih čutijo tudi stanovalci.