Širjenje virusa se namreč lahko zaustavi, če poznamo vzroke. In prva stvar je delitev v dve skupini. Prva zajema čas, ko so virusi v zraku, njih obravnavajo fizika, strojništvo, klimatizacija, arhitektura, oblikovanje. Nikjer medicina. Druga skupina je, ko virusi vstopijo v telo. Tu pridejo na vrsto medicina, kemija, biologija. Vse ukrepe pa določajo samo tisti iz druge skupine. Napaka. Za učinkovito reševanje problema je najprej potrebna pravilna diagnoza.

NIJZ ne vodi evidence vzrokov okužb. Pri domovih za starejše (DSO) ne moremo trditi, da so virus dobili na Zrću ali pri potovanjih na drugi konec države. Dobili pa so jih zagotovo zato, ker premier in ostali ministri v pol leta niso bili sposobni razumeti dejstva, da izdihani zrak okuženih oseb, ki ostaja v zaprtih, neustrezno odzračevanih prostorih, kuži in v 15 odstotkih tudi »ubija« starejše. In da boste to razumeli, bo moralo v Sloveniji umreti dovolj ljudi, da vas bo kdo o tem kaj vprašal. Številke v svetu pa bodo šle v sto tisoče. Ker naša vlada in politika nista bili sposobni v pol leta razumeti tega, zakaj imamo v stranišču ventilator, v kuhinji mu rečemo napa, v mizarskih, avtoličarskih in drugih gospodarskih objektih pa odzračevanje. Enako je pri pakiranju hrane, zdravil ali v operacijskih in patoloških prostorih. Ustreznega odzračevanja izdihanega zraka okuženih pa nimajo ne DSO-ji ne ambulante.

Zakonodaja nalaga delodajalcem, da poskrbijo za zdrave pogoje dela. Lastnik sistema zdravstva je država, ki jo vodi Janša. Zato je neproduktivno pozivati samo slehernike, naj pazijo na razdalje, ne pa tudi podrejenih ministrov, naj začnejo uporabljati stvari v glavi. Ali pa da omogočijo to tistim, ki zadeve poznajo.

Ni narobe, če diplomirani obramboslovec, družboslovec nasploh ali zdravnik urolog ne poznajo zračnih tokov, nosilcev kapljic, na katerih se virusi prenašajo tudi aerobno. Problem pa je, če tega ne razumejo in zato ne angažirajo ustrezne stroke. Tu se epidemija rešuje neustrezno. Ampak bomo raje počakali še na nekaj deset ali sto žrtev virusa, da nam bodo to sporočili s katere od svetovno priznanih univerz.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap