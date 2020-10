Konec maja se je v prostorih koprske policijske uprave namreč zglasil 36-letni Koprčan in prijavil, da so na njegov domači naslov prišli neznanci, ga ugrabili in odpeljali na območje Pirana. Tam so mu z nožem grozili, naj jim izroči denar, ki naj bi ga dolgoval neznani osebi. Oškodovanec jim denarja kljub temu ni izročil, zato so mu ukazali, naj se sleče do golega ter ga porezali po telesu. Ker denarja vseeno niso dobili, so 36-letnika golega pustili na območju Pirana, od koder je na pomoč poklical ženo, so pojasnili na policiji. Moški je nato po podani ovadbi na ženin telefon začel prejemati klice ugrabiteljev.

Koprski kriminalisti so v naslednjih dneh identificirali 41-letnega moškega z območja Sežane ter 31- in 32-letna moška z območja Postojne, za katere je obstajal utemeljen sum, da so izvršili zgoraj opisano kaznivo dejanje. Kriminalisti so osumljence 24. junija prijeli ter na njihovih naslovih bivanja izvedli hišne preiskave.

Vse trije so 25. junija s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja ugrabitve privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki jim je odredila pripor. Kaznivo dejanje so v nadaljevanju sicer iz ugrabitve prekvalificirali v izsiljevanje, so pojasnili na policiji. Koprski policisti so kasneje identificirali še 41-letnega moškega z območja Dekanov, ki je storilce napeljeval k izvršitvi kaznivega dejanja.

Že pred izvedbo omenjenih hišnih preiskav so kriminalisti ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je eden od prijetih sodeloval še pri najmanj treh vlomih v trgovine na območju Obale, v katerih so bile odtujene večje količine tobačnih izdelkov.

Prvo od kaznivih dejanj je bilo izvršeno na območju Izole v dopoldanskem času na nedeljo, preostala tri pa v poznem večernem času na območju Kopra. Prva dva vloma sta izvršila dva storilca, medtem ko je druga dva izvršil le eden od njiju. Kriminalisti predvidevajo, da sta vlomilca ukradene tobačne izdelke razpečevala na t. i. črnem trgu. Podjetje sta z vlomi oškodovala za več kot 7000 evrov, so zapisali na policiji.

Policisti so ugotovili, da sta prvi dve tatvini izvršila že omenjena 41-letni Sežančan in 31-letnik z območja Postojne, ki sta tekom junija neprijavljena prebivala v najetem stanovanju na območju Kopra. Drugi dve kaznivi dejanji pa je 41-letnik izvršil samostojno. Sežančana so v preteklosti sicer že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj.

Zoper 41-letnega Sežančana so v začetku oktobra podali kazensko ovadbo zaradi štirih tatvin, zaradi sodelovanja pri dveh od teh tatvin so ovadili tudi 31-letnika z območja Postojne.

Kazenski zakonik za kaznivo dejanje velike tatvine predvideva do pet let zapora, za kaznivo dejanje izsiljevanja do osem let zapora, so še zapisali na koprski policijski upravi.