Odlok o omejitvi je povezan z vse slabšo epidemiološko sliko glede novega koronavirusa v državi. Čeprav bo večina tekmovanj prekinjena, pa je proces športne vadbe še naprej dovoljen: športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ šestimi udeleženci, pa če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje.

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet.

Pri NZS pojasnjujejo, da to pomeni nadaljevanje tekmovanj v prvi moški in ženski nogometni ligi, v prvi futsalski ligi ter tudi v moški drugi nogometni ligi. "Vsem športnikom, ki sodelujejo v omenjenih tekmovanjih, je dovoljen proces športne vadbe - treningi ekip so dovoljeni v skladu s 3. točko 3. člena odloka," pravijo pri NZS.

Vse tekme bodo brez gledalcev in ob striktnem upoštevanju priporočil NZS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje in zajezitev okužbe s covidom-19.

"Ostala tekmovanja pod okriljem NZS, tako v nogometu kot v futsalu, se prekinejo do nadaljnjega. Koledar vseh tekmovanj, ki so do nadaljnjega prekinjena, ter morebitne spremembe tekmovalnih sistemov bodo znani naknadno, in sicer po tem, ko bo znano, kdaj se tekmovanja lahko nadaljujejo, so zaključili pri NZS.