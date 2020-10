V okviru racije na obrobju italijanske prestolnice so policisti preiskali tudi vilo z vrtom in bazenom.

Županja Rima Virginia Raggi, ki je opazovala operacijo, je pohvalila delo policistov in ga označila kot dokaz, da se mesto brez strahu bori proti kriminalu.

Po njenih besedah so podobne racije organizirali že pred dvema letoma. Od takrat so kriminalni združbi Casamonica, ki velja za eno najbolj vplivnih v Laciju, zasegli skoraj 20 stavb, ki so jih tudi porušili.

Policisti so v drugi operaciji danes na obrobju Rima aretirali 13 moških in dve ženski, ki naj bi pripadali združbi, ki preprodaja kokain.